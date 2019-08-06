Политика

Псковское «Яблоко» опасается новых провокаций на выборах

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» опасается фактов фальсификации выпусков газеты «Гражданинъ» в преддверии сентябрьских выборов, как было год назад. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель отделения Лев Шлосберг.

Он напомнил, что в начале августа 2018 года в Псковской области был издан и распространен фальшивый выпуск газеты Псковского «Яблока». «Наш логотип, наши шрифты, фото участников нашей команды - кандидатов на должности глав районов от Псковского «Яблока» и мои фото. Статьи - ложь, оскорбления и клевета. Среди авторов газеты были указаны реальные имена журналистов, сотрудничающих с «Гражданином». То есть организаторы грязи поглумились над всеми», - констатировал лидер псковских «яблочников».

Тогда партийцы быстро отреагировали на ситуацию, оповестив общество о выходе фальшивки через все сети и подав заявление о возбуждении уголовного дела по статье 128.1 УК РФ (клевета), которое в итоге было возбуждено только в начале апреля 2019 года после публичного вопроса Льва Шлосберга на сессии областного Собрания тогдашнему начальнику УМВД по Псковской области Юрию Инстранкину.

«Идет следствие, проведены десятки экспертиз, опрошены свидетели. Думаю, что дело будет долгим. Но важно, что оно движется», - отметил Лев Шлосберг.

Он сообщил, что у него есть косвенная информация, что готовится новая провокация во время выборов. «В ближайшее время (возможно, в ближайшие дни) жителей Псковской области будут снова пытаться накормить мусором. Очевидно, другого способа помешать избранию наших кандидатов у политического противника нет», - полагает Лев Шлосберг.

На минувшей неделе он подал заявления в правоохранительные органы области - и в контексте расследования уголовного дела, возбужденного по факту выхода в свет фальшивого «Гражданина», и по развивающейся сейчас ситуации.