Политика

Дмитрий Шахов: Фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов заявил, что пока не может полноценно оценить предвыборную кампанию в регионе, однако отметил, что фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве. По его мнению, один из показателей этого - отсутствие крупных митингов и акций населения. Это также говорит о более ответственной работе сотрудников ТИК. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Однако Дмитрий Шахов также отметил, что судебные процессы между кандидатами - это непродуктивная практика, ведущая к отстранению кандидатов от выборов. По его мнению, население должно иметь альтернативу. Также «войны» между кандидатами могут трактоваться, как неквалифицированность территориальных избирательных комиссий.

«Ведь избирательные комиссии принимают эти документы, а потом какой-то «очень умный кандидат» находит в них ошибки. Это подрывает авторитет ТИКов», - заявил Дмитрий Шахов.