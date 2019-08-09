Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщает РИА «Новости». Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.

Митрохин выдвигался в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу 43, но окружной избирком отказал в его регистрации из-за слишком большого процента брака в подписях избирателей. Этот отказ Митрохин обжаловал в Мосгоризбиркоме, и тот удовлетворил жалобу, вернув кандидату часть ранее отбракованных подписей и обязав окружную комиссию пересмотреть решение и перепроверить документы. Тем не менее окружной избирком повторно отказал в регистрации.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).