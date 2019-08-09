Политика

Зюганов заявил о системном кризисе в России

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия переживает системный кризис.

«Выбирайте главный вариант - вариант созидания, поддержки талантливых людей и мирного вывода страны из тяжелого, системного кризиса, который пока только усугубляется», - сказал Зюганов в среду на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».

Он отметил, что вариант - исправить ситуацию через достойные выборы - единственный, а те два варианта, которые «сегодня звучат в эфире, мы уже апробировали, и они для страны губительны». «Что касается предложений - их два, они звучат в эфире. Первый - давайте продолжим курс "Единой России", который обанкротился давно, и с такими темпами мы рухнем», - пояснил Зюганов.

По его словам, второй – «силы, которые нам навязывают вариант 90 годов, но все сейчас согласны, что это были лихие 90-е, что убили 80 тысяч предприятий, что пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».

«Стабильность держится на эффективной экономике, на стабильности в Москве и в Ленинграде-Питере; мы сейчас видим, что все эти элементы подвергаются жесткой атаке», - добавил лидер КПРФ.

Он напомнил о «разработанной партией программой "10 шагов к достойной жизни", которую можно и нужно реализовывать».