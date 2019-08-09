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Политика

Выборами мы занимаемся давно и профессионально - Олег Брячак

14.08.2019 13:29|ПсковКомментариев: 1

«Выборами мы занимаемся давно и профессионально», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

По словам депутата, в этом году кандидаты от регионального отделения партии «Справедливая Россия» без нареканий, правильно подготовили и подали документы в Избирательную комиссию Псковской области.

«У нас нет проблем с подачей документов», - заявил Брячак.

Гость студии также подчеркнул, что пакет документов, представляемых в избирком, радикально не меняется - нужно просто «быть внимательным к мелочам».

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #Справедливая Россия #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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