Политика

Выборами мы занимаемся давно и профессионально - Олег Брячак

«Выборами мы занимаемся давно и профессионально», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

По словам депутата, в этом году кандидаты от регионального отделения партии «Справедливая Россия» без нареканий, правильно подготовили и подали документы в Избирательную комиссию Псковской области.

«У нас нет проблем с подачей документов», - заявил Брячак.

Гость студии также подчеркнул, что пакет документов, представляемых в избирком, радикально не меняется - нужно просто «быть внимательным к мелочам».