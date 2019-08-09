Политика

Глава облизбиркома призвал жителей активно следить за выборами в Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов призвал жителей активно следить за выборами, которые пройдут на территории региона. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) Михаил Иванов сообщил, что получать ответы на интересующие вопросы по проведению выборов жители смогут по «горячей линии», которая запустится 7 сентября.

«Прогнозы на выборы - оптимистические. Особого беспокойства в отношении проведения кампании - нет, - отметил глава облизбиркома. - Все будет по закону, при членах избирательных комиссий, при наблюдателях. Кандидаты, партии, присылайте своих представителей. Пусть наблюдают, как все проходит!»

Михаил Иванов также добавил, что жители Псковской области смогут отслеживать связанные с выборами события. Для этого 7 сентября «горячая линия»: 8 (900) 995-64-01 - будет работать с 09.00 до 18.00, а с 8 по 9 сентября - с 08.00 до 02.00.

«Все вопросы, связанные с ходом избирательной кампании, передадут в избирательную комиссию, и через некоторое время будут ответы», - добавил глава облизбиркома.

Кроме того, Михаил Иванов подчеркнул, что для тех, кто не сможет проголосовать в сам Единый день голосования - 8 сентября, будет открыто досрочное голосование. Участковые комиссии заработают уже с 28 августа.

Председатель избирательной комиссии напомнил, что в Псковской области проходят 13 избирательных кампаний: 8 сентября состоятся довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13). А также выборы 6 глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, в Псковском районе - выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

По данным Михаила Иванова, в выборах сможет поучаствовать пятая часть избирателей Псковской области - около 94 тысяч человек. Сейчас на 130 кандидатов приходится 13 рассмотрений в суде, по вопросам отмены регистрации. Из всех заявлений удовлетворены - 2: в отношении кандидата от КПРФ Александра Ножки, претендовавшего на пост в Псковском облсобрании, и Александра Коротоножкина, самовыдвиженца на должность главы Пушкиногорского района.