Политика

Решать проблемы нужно в рамках закона, и я тому пример - Олег Брячак

Не «раскачивать» ситуацию и действовать в рамках закона при отстаивании своего мнения призвал политиков и молодых политически активных людей депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Сегодня имеет место быть такая ситуация, когда тот или иной кандидат, подавая недостоверные подписи в избирком, предоставляя неполный пакет документов, получает отказ в регистрации, с этим отказом он не соглашается, начинает проводить радикальные действия. Самое нехорошее, к этому всему процессу данные кандидаты подтягивают обычных граждан», - отметил Олег Брячак.

Как пример депутат привел события, происходящие в Москве, - митинги, несогласованные акции, беспорядки, различные провокации.

«Какой-то кандидат, к примеру, девушка Любовь Соболь, предоставили неполные сведения в избирком, им было отказано, вместо того, чтобы решать вопросы в рамках закона - через суд, они взбаламутили людей, вывели людей на несогласованные акции, тем самым эти люди, которые идут в депутаты и должны быть примером для граждан, которые должны блюсти букву закона, соблюдать закон, коли они хотят быть депутатами, они призывают нарушать закон, тем самым они подставляют молодежь, которая не особо в этом разбирается», - пояснил Брячак.

Депутат уверен, что при желании выразить свое мнение ни в коем случае нельзя придерживаться радикальных движений, особенно «в непростое время, когда на внешнеполитической арене не все в порядке».

«Я в свое время тоже проявлял активность и боролся с предыдущей областной администрацией, но ни одного конфликта, избиения я не допускал. У меня было 374 пикета за отставку предыдущего губернатора проведено, и каждый из них был согласован. Я действовал в рамках закона, люди, которые за мной шли, ни один из них не пострадал.

Когда администрация со мной боролась, надо отдать должное, она боролась в рамках закона. Для того, чтобы не было видно надписей на моих плакатах, пригонялась спецтехника - служба крови, грузовые машины», - рассказал Олег Браячак и добавил, что за последнее время, самый крупный митинг, который был собран - это митинг справедливороссов в 2017 году.

«Назывался он «За честные выборы», на него пришло более 1000 человек. За последнее время такого количества не собирал никто. Опять же, обратите внимание, ни одного задержания и никаких беспорядков, все в рамках закона. Я призываю политиков, а также молодых политически активных людей - если вы хотите выражать свое мнение, давайте это делать в рамках закона, давайте не будем раскачивать ситуацию, потому что если мы будем ее раскачивать, и удастся это сделать, поверьте мне, толпа сметет всех - и организаторов, и не организаторов, разбираться никто не будет. Этого допускать нельзя. Есть масса рычагов решения вопросов, конструктивно, спокойно, в рамках закона, через депутатов, активистов, юристов можно решать проблемы. Центр защиты прав граждан тому пример, я, депутат Олег Брячак, тому пример», - сообщил депутат.