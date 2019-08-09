Политика

Глава Псковского облизбиркома о предвыборной агитации: Русская душа всегда любит обиженных

Глава избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов поделился мнением о старте предвыборной агитации, начавшейся в преддверии Единого дня голосования. Свою точку зрения Михаил Иванов озвучил 14 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Пока все - в рамках закона. В территориальную комиссию предоставляются образцы агитационных материалов, проведена жеребьевка эфирного времени и печатных площадей для размещения материалов», - отметил Михаил Иванов.

Глава облизбиркома подметил, что за 20 лет членства в избирательной комиссии видел различные методы воздействия на избирателей, но пока в отношении начавшейся агитации - «все проходит спокойно».

«Может, потом и будут какие-то провокации. Ведь раньше было и такое, что сам кандидат печатал о себе незаконные материалы, а потом шел в правоохранительные органы, чтобы показать, что его обидели. Такой вот пиар. А русская душа всегда любит обиженных», - добавил Михаил Иванов.

Также Михаил Иванов высказал предположение о том, что недостаток интереса со стороны региональных отделений партий и отдельных кандидатов к довыборам вызван и тем, что срок полномочий Псковского областного Собрания истекает в 2021 году.

«Помимо этого, в жизни избирателей - много насущных проблем, поэтому, если переборщить, агитация может дать обратный эффект. Но ближе к самим выборам, думаю, напряжение возрастет. Ведь кандидатам нужно будет предстать лицом перед избирателями и представить свои программы. Партии должны активно участвовать в выборах, ведь практически во всех партийных уставах написано, что это - приход к власти. И даже если воспринимать эти выборы как тренировку, то, как в спорте: не будешь тренироваться - результатов не добьешься! Выборы - тренируют, закаляют, учат!» - заключил Михаил Иванов.

Напомним, Единый день голосования пройдет 8 сентября.