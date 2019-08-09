Политика

Что бы про политика не говорили, главное, чтобы это не было некрологом - Олег Брячак

При участии в выборах ляпы недопустимы. Такое мнение высказал сегодня, 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Олег Брячак пояснил, что пакет документов, представляемых в избирком, радикально не меняется. «Изменения в законодательство, и не только в предвыборное, вносятся постоянно. То, что касается избирательного законодательства, то за последние годы серьезных изменений не было, но даже к мелочам нужно быть всегда внимательным. Поэтому юристы должны все эти изменения отслеживать», - подчеркнул депутат.

Олег Брячак в ходе прямого эфира прокомментировал снятие с выборов кандидата от КПРФ Александра Ножки: «Как мог кандидат от КПРФ подать сведения в избирком на украинском языке? Такое может быть вообще? Такие ляпы просто недопустимы. Если бы я был членом избиркома или председателем конкурсной комиссии, кто-то пришел и принес документы на японском, иероглифы, я бы не стал рассматривать этот пакет».

Также Брячак обратил внимание на то, что многие политики свои ошибки, недоработки и незнания превращают в политический пиар, и у них это получается.

«Я смотрю ролики в интернете, та же Любовь Соболь. Ее из офиса аккуратно полицейские на диване выносят, ее бедную аж прет от счастья, извините за выражение. Такой крутой пиар - ее выносят на диване полицейские, ее все снимают на камеру, а она даже своего удовольствия не скрывает от того, что так круто получается. Для меня, как политика со стажем, как человека, который немного разбирается в предвыборных технологиях, это белыми нитками шито. Мне кажется, они специально это сделали, чтобы поднять рейтинги. Если бы эту Любовь зарегистрировали, все было нормально, да кому она нужна? Кто бы про ее знал? А так как их не допустили, они такие обиженные, через соцсети призывают к несогласованным акциям. Ну какой ты депутат? Ты уже не депутат, не кандидат, ты, еще не став депутатом, призываешь нарушать закон. А кто такой депутат - это законодатель! Он должен блюсти закон, прежде всего, а они наоборот поступают», - прокомментировал Олег Брячак.