Политика

Олег Брячак: Время в эфире, полагающееся кандидатам в депутаты, незначительно и ничтожно

Депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак назвал попыткой привлечь внимание к существующей проблеме, решение кандидата в депутаты областного Собрания Павла Николаева отказаться от полагающейся ему по закону площади в государственных СМИ и телеэфире. Об этом Олег Брячак заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Время, которое полагается для кандидатов по закону, оно абсолютно незначительно и ничтожно, для того, чтобы кандидат мог что-либо о себе рассказать. Например, последнее, что я знаю — место в газете 9 на 12 сантиметров. Что можно туда вместить? Можно поставить фото и фамилию и имя кандидата», - посетовал Брячак.

При этом, по словам справедливоросса, в настоящее время газеты не особо читаются, многие пользуются электронными СМИ.

«Если мы предоставляем время кандидату, то это должно позволить ему хотя бы донести свою программу и биографию до граждан. Той площадью, которая сейчас предоставляется — невозможно ничего донести до избирателей, кроме нескольких слов и лозунгов», - заключил Олег Брячак.