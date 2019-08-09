Политика

Олег Брячак о выборах, протестах в Москве и псковской оппозиции

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Гайд-парк». Эфир прошел на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 14 августа. Гость студии - руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с Олегом Брячаком ход избирательной кампании в регионе, планы псковских справедливороссов, а также вопрос, почему крупный бизнес в последнее время уходит из активной политики.

Любовь Кузнецова: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове - «Гайд-парк» - территория, где мы открыто говорим на самые разные темы. В студии – Любовь Кузнецова. В гостях у нас сегодня лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Олег Михайлович, добрый день.

Олег Брячак: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, уважаемая ведущая Любовь.

Любовь Кузнецова: Завершился этап выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы. Избирательная кампания в Псковской области выходит на финишную прямую. До дня голосования остается несколько недель, начался период агитации в средствах массовой информации. Всего на территории Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных компаний, в том числе довыборы в региональный парламент и Псковскую городскую Думу, выборы глав 6 районов области. Для партии «Справедливая Россия» этот этап прошел насколько успешно и достигли ли вы поставленных задач?

Олег Брячак: Я думаю, что на сегодняшний день этот этап у нас достаточно успешен, потому что мы сумели правильно подготовить документы, правильно подать их в избирательную комиссию, и в отличие от некоторых товарищей, которые ошибаются при подаче документов, подают недостоверную информацию, потом их снимают с выборов, у нас такой проблемы нет, выборами мы занимаемся давно и профессионально, готовим документы тщательно, наши юристы — профессионалы. И не только в плане подготовки документов, но и в плане оказания помощи граждан. Как известно, на территории города работает Центр защиты прав граждан, работает давно и успешно, много серьезных побед, финансово емких, когда удавалось отстаивать интересы граждан в органах власти, судах, других инстанциях. Отвечая на вопрос, хотелось бы ответить немного шире, чем он поставлен.

Сегодня имеет место быть такая ситуация, когда тот или иной кандидат, подавая недостоверные подписи в Избирком, предоставляя неполный пакет документов, получает отказ в регистрации, с этим отказом он не соглашается, начинает проводить радикальные действия. Самое нехорошее, к этому всему процессу данные кандидаты подтягивают обычных граждан. Давайте посмотрим, что происходит в Москве — митинги, несогласованные акции, беспорядки, различные провокации. Какие-то кандидаты, к примеру, девушка Любовь Соболь, предоставили неполные сведения в Избирком, им было отказано, вместо того, чтобы решать вопросы в рамках закона — через суд, они взбаламутили людей, вывели людей на несогласованные акции, тем самым эти люди, которые идут в депутаты и должны быть примером для граждан, которые должны блюсти букву закона, соблюдать закон, коли они хотят быть депутатами, они призывают нарушать закон, тем самым они подставляют молодежь, которая не особо в этом разбирается.

Представьте себе, кто -то говорит мне: «Вот я подал документы, а меня не допускают. Я такой весь правильный. Выйди на митинг и подставь свою голову под резиновую дубинку». Это бред! Я же не видел их документов и не знаю, на каком основании им было отказано.

Но если отказали — значит основания есть, потому что есть судебные инстанции и другие ведомства, которые это проанализируют. Я хочу сказать, если у кого-то есть желание выразить свое мнение, ни в коем случае нельзя выражать его таким образом, не нужно радикальных движений, особенно в наше непростое время, когда на внешнеполитической арене не все в порядке. У нас под боком Украина, которую баламутят различные силы, не нужно, чтобы такие силы появлялись здесь — на территории области и государства. Когда кто-то начинает говорить «Вот подавили протест», что значит подавили? Он был прекращен в рамках закона. Если вы выходите на несогласованные акции, вы должны понимать, чем это закончится. Давайте приведу пример. Я в свое время тоже проявлял активность и боролся с областной администрацией предыдущей, но ни одного конфликта, избиения я не допускал. У меня было 374 пикета за отставку предыдущего губернатора проведено, и каждый из них был согласован. Я действовал в рамках закона, люди, которые за мной шли, ни один из них не пострадал.

Когда администрация со мной боролась, надо отдать должное, она боролась в рамках закона. Для того, чтобы не было видно надписей на моих плакатах, пригонялась спецтехника- служба крови, грузовые машины..

Любовь Кузнецова: Сейчас вы с улыбкой на это смотрите...

Олег Брячак: Да. Они загораживали вид на эти плакаты, таким образом они со мной боролись. Но все это было согласовано. За последнее время, самый крупный митинг, который был собран — это мой митинг в 2017 году. Назывался он «За честные выборы», на него пришло более 1000 человек. За последнее время такого количества не собирал никто. Опять же, обратите внимание, ни одного задержания и никаких беспорядков, все в рамках закона.

Я призываю политиков, а также молодых политически активных людей — если вы хотите выражать свое мнение, давайте это делать в рамках закона, давайте не будем раскачивать ситуацию, потому что если мы будем ее раскачивать, и удастся это сделать, поверьте мне, толпа сметет всех — и организаторов, и не организаторов, разбираться никто не будет. Этого допускать нельзя.

Есть масса рычагов решения вопросов, конструктивно, спокойно, в рамках закона, через депутатов, активистов, юристов можно решать проблемы. Центр защиты прав граждан тому пример, я, депутат Олег Брячак, тому пример. Сколько ко мне обращается граждан? За время существования моих депутатских общественных приемных, они уже 8 лет существуют, поступило около 5 тысяч обращений. Конечно, все мне не удалось решить, но сотни обращений, касающиеся жизни и здоровья наших граждан, благоустройства дворов и территорий, светофоров, переходов, санаторно-курортного лечения удалось решить. Уважаемые радиослушатели, пользуясь случаем, я свое мнение попытался донести.

Любовь Кузнецова: Олег Михайлович, хотелось бы уточнить вопрос о правильности заполнения документов, подаваемых в Избирком. Вы человек опытный, поневоле начинаешь года от года размышлять, неужели так радикально меняется список документов, что каждый раз кто-то подает неполный пакет документов, и потом отказ превращает в политическую игру, что его не допускают? Из года в год повторяется одна и та же сказка — волки, волки..

Олег Брячак: Пакет документов радикально не меняется. Но изменения в законодательство, и не только в предвыборное, вносятся постоянно. То, что касается избирательного законодательства, то за последние годы серьезных изменений не было, но даже к мелочам нужно быть всегда внимательным. Поэтому юристы должны все эти изменения отслеживать. Давайте возьмем случай, когда кандидат от «Справедливой России» Павел Николаев, который идет на выборы в областное Собрание вместо Яна Лузина, который оттуда выбыл, подал иск в суд в рамках предвыборной борьбы на кандидата от КПРФ по фамилии Ножка.

Любовь Кузнецова: Это, пожалуй, самое громкое на сегодняшний день снятие с выборов. Павел Николаев уже получил, так сказать клеймо не клеймо, но некоторые его называют политическим киллером.

Олег Брячак: Ну, что бы про политика не говорили, главное, чтобы это не было некрологом. Это все неплохо. Смотрите, как мог кандидат от КПРФ подать сведения в Избирком на украинском языке? Такое может быть вообще? Такие ляпы просто недопустимы.

Любовь Кузнецова: То есть он не приложил перевод?

Олег Брячак: Дело в том, если бы я был членом Избиркома или председателем конкурсной комиссии, кто-то пришел и принес документы на японском, иероглифы. Я бы не стал рассматривать этот пакет. Вы правильно сказали, что многие пользуются этим, и свои ошибки, недоработки и незнания, превращают в политический пиар. И самое интересное, что у них это получается. Я смотрю ролики в интернете, та же Любовь Соболь. Ее из офиса аккуратно полицейские на диване выносят, ее бедную аж прет от счастья, извините за выражение. Такой крутой пиар — ее выносят на диване полицейские, ее все снимают на камеру, а она даже своего удовольствия не скрывает от того, что так круто получается.

Любовь Кузнецова: Но вы же сами сказали — любой пиар, кроме некролога.

Олег Брячак: Для меня, как политика со стажем, как человека, который немного разбирается в предвыборных технологиях, это белыми нитками шито. Мне кажется, они специально это сделали, чтобы поднять рейтинги. Если бы эту Любовь зарегистрировали, все было нормально, да кому она нужна? Кто бы про нее знал?

Любовь Кузнецова: Вы считаете, что ее бы не заметили?

Олег Брячак: Я уверен в этом, и остальных баламутов никто бы не заметил. А так как их не допустили, они такие обиженные, через соцсети призывают к несогласованным акциям. Ну какой ты депутат? Ты уже не депутат, не кандидат, ты, еще не став депутатом, призываешь нарушать закон. А кто такой депутат — это законодатель! Он должен блюсти закон прежде всего, а они наоборот поступают.

Любовь Кузнецова: Псковские коммунисты после снятия Ножки ведут себя совершенно неактивно. Не ожидаете ли вы от них ярких, громких выступлений, митинговой активности?

Олег Брячак: Вы знаете, многие ждут от этой предвыборной кампании, которая сейчас идет на территории региона, не только довыборы в городскую Думу и областное Собрание, также выборы 6 глав районов и волостных депутатов Карамышевской и Середкинской волостей, мегаактивности. Знаете, ее не будет. Это выборы не самые значимые в регионе — это не выборы губернатора, это не выборы в областное Собрание, когда выбирается все собрание, или в городскую Думу, когда выбирается 25 депутатов, и на территории города, естественно, депутаты проявляют активность, их много и все бурлит, особенно когда есть заинтересованные лица, способные правильно организовать выборы, противопоставить «Единой России» какую-то конструктивную силу. Конечно, это совсем по-другому, вспомним 2017 год. Сейчас я не уверен, что на 13 округе на довыборах в городскую Думу развернется мега борьба, или на выборах в областное Собрание, не будет этого.

Любовь Кузнецова: Вы считает это нормальным для того уровня, на котором сейчас проходят выборы и довыборы?

Олег Брячак: Для этого уровня активность достаточна. Те мандаты, которые разыгрываются сейчас, не имеют стратегического значения ни для одной политической силы. То есть если бы этот мандат давал перевес, например, было бы у коммунистов в областном Собрании из 44 депутатов 22, и мандат давал бы большинство, то была бы рубка не на жизнь, а на смерть. Так как коммунистов в областном Собрании 5 или 6 человек из 44, ну будет их 7 или останется их 6, это ни на что не влияет. Что сейчас оппозиция ничего не решает, к сожалению, в Собрании и в Думе, что после выборов она ничего не будет решать. Когда будет выбираться все Собрание, все 44 мандата будут разыгрываться, тогда и будет борьба, она не за горами, два года осталось до нее.

Любовь Кузнецова: Два года, подождем.

Олег Брячак: Да, в 2021 году.

Любовь Кузнецова: Кандидат Павел Николаев, накануне в соцсетях заявил, что отказывается от полагающейся ему по закону как кандидату площади в государственных СМИ и телеэфире. Довольно странная логика, вам так не кажется? Может быть, он посчитал, что время неудобное — несмотрибельное, нечитабельное, невоспринимаемое? По закону полагается, так почему не воспользоваться?

Олег Брячак: Потому что то время, которое полагается для кандидатов по закону, оно не то, что недостаточно, оно абсолютно незначительно и ничтожно, для того, чтобы кандидат мог что-либо о себе рассказать. Например, последнее, что я знаю — место в газете 9 на 12 сантиметров. Что можно туда вместить? Можно поставить фото и фамилию и имя кандидата.

Любовь Кузнецова: Это фактически визитка.

Олег Брячак: Конечно. Во-первых, газеты, особенно летом, не особо читаются, многие в городе пользуются электронными СМИ. Я думаю, что Павел правильно сделал и таким заявлением он привлек внимание к этой проблеме. Если мы предоставляем время кандидату, то это должно позволить ему хотя бы донести свою программу и биографию до граждан. Той площадью, которая сейчас предоставляется — невозможно донести, кроме нескольких слов и лозунгов. Павел пожертвовал выделенным ему ничтожным временем для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Любовь Кузнецова: Олег Михайлович, вернемся к вопросу конкуренции на выборах. Ожидаете ли вы провокаций в отношении ваших кандидатов. В понедельник региональный лидер «Яблока» Лев Шлосберг распространил по сетям официальное заявление о том, что «Яблоко» опасается фактов фальсификации выпусков газеты «Гражданин», как было год назад. Нечто подобное в отношении себя ожидаете?

Олег Брячак: Я не думаю, что на этих выборах кто-либо что-либо будет фальсифицировать и провоцировать. Скорее всего эти провокации будет делать именно тот, кто заявляет о провокациях. Он сам сделает провокацию для привлечения внимания. Это тоже один из предвыборных ходов и технологий. А потом будет бегать и на каждом углу говорить, что мы опять проиграли потому что в отношении нас использовали черные технологии. Что такое Лев Маркович? Он просто говорит, говорит, а кому он что-либо полезное сделал в этом регионе и городе? Я не знаю таких людей. Я знаю, что у него всегда завтра-послезавтра «конец света», это однозначно, все рушится, только Лев Маркович всех может спасти. Я не отношусь серьезно к его организации, и если будет какая -то провокация в отношении «Яблока», то мое мнение, что «Яблоко» само ее и сделало. Когда нечего предложить, когда нечего показать, тогда некоторые политические силы прибегают к таким технологиях. Потом они бедные-несчастные, вспомним последние и предпоследние выборы губернаторские.

Лев Маркович каждые выборы бьет себя в грудь ногой и кричит, что он всех победит, потом он не участвует в выборах, и винит всех, кроме себя. Так нельзя, так можно сделать один раз, а когда это система и повторяется от выборов к выборам, это уже не серьезно и не воспринимается.

Более того, я не совсем понимаю людей, которые воспринимают «Яблоко» как политическую силу, к которой можно прислушиваться. Как можно существовать на деньги недоброжелателей нашего государства и учить людей, которые в государстве этом живут, как надо жить. Я этого просто не могу понять. Получая иностранные гранты от тех, кто вводит санкции против нас, способствует ухудшению жизни на территории нашего государства. То есть они от них кормятся, и нас же на их деньги учат жить. Мне кажется, что это абсурдная ситуация.

Любовь Кузнецова: Олег Михайлович, вы ранее уже высказали свое мнение по поводу протестов в Москве. Скажите, пожалуйста, почему на ваш взгляд в Пскове не были поддержаны никакой митинговой, протестной активностью события в Москве? Зыбь и тишина, всегда хоть в какой -то степени реагировали, в этот раз просто как на курорте.

Олег Брячак: Я не очень понимаю, как в Пскове можно поддерживать протесты, происходящие в Москве, которые посвящены тому, что не допустили кандидатов в Московскую городскую Думу. Причем тут Псков..

Любовь Кузнецова: Я уточню, в других городах были малочисленные протесты, пытались, Псков вообще никак не отреагировал.

Олег Брячак: Да и правильно сделал Псков. Здорово, что так получается, здорово, что люди думают, прежде, чем делают. Давайте вспомним ролики, которые, например, по телевизору показывали, на протестах некий активный товарищ бегает с плакатом, как же так не допустили до выборов в Московскую городскую Думу, он же был нам так полезен и нужен. «А вы сами откуда?», - его спрашивают. «Я из Тамбова», - отвечает он. Ну что это за абсурд! Какое отношение ты имеешь к Московской городской Думе, и как на твоей жизни скажется допущение или недопущение кандидата в гордуму Москвы. Мне это непонятно. Это не нормальные, не хорошие акции, которые прошли в Москве. Поэтому то, что в Пскове не поддержали их, это здорово.

Здесь во многом заслуга администрации Псковской области, которая умеет наладить диалог с политическими силами, которая умеет правильно не только работать, но и показывать свою работу на сегодняшний день.

Те, кто интересуется политикой, те, кто в здравом уме, они прекрасно видят то, что на сегодняшний день администрация области делает для региона. Перечислять можно долго, я не буду этого делать. Сколько денег выбивается на регион, даже на город! Вот последний миллиард на дороги! А как осваиваются эти деньги? Не как раньше — тяп-ляп залепили улицы, деньги получили, а у них должна быть гарантия 5 лет, но с подрядчиков никто не спрашивает по поводу гарантии, а через год дороги снова в ненормативном состоянии. Что сделало руководство области и города? Собрали подрядчиков и сказали: «Ребята, у вас есть гарантийные обязательства, будьте любезны переделать вашу некачественную работу!». И переделали подрядчики за свои деньги, а не за бюджетные. Мне это нравится.

Любовь Кузнецова: Олег Михайлович, история с так называемыми дачными избирательными участками на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Каково ваше отношение к этому громкому вопросу, зачем регион влезает в эту историю?

Олег Брячак: Мое мнение может расходиться с мнением наших однопартийцев, которые в Петербурге принимают участие в этих выборах, по поводу целесообразности открытия дачных избирательных участков. Смотрите, что получается. Вообще, чем меньше явка, тех выгоднее партии власти. Все это прекрасно понимают, кто разбирается в политике. Есть определенное количество наших граждан — учителя, врачи, чиновники, те, кто тем или иным образом зависят от партии власти. Есть команда — прийти на выборы и понятно за кого проголосовать, опять же это военные, полицейские. Таким образом, набирается определенный процент, плюс-минус 30% от числа проголосовавших. Допустим, «Справедливая Россия» или иная политическая сила не способна в принудительном, палочном порядке заставить гражданина прийти проголосовать. Чем меньше явка, чем меньше людей таких, которые независимы от «Единой России», приходят проголосовать, тем выгоднее той же «Единой России», она набирает высокие проценты. Что касается дачников. Я часто езжу по региону, те районы, которые находятся ближе к Питеру, - это Струги Красные, Плюсса, Гдовский район..

Любовь Кузнецова: Северная зона области.

Олег Брячак: Деревни, которые там остались, они живут только благодаря тому, что питерцы покупают там дачи, мы это прекрасно знаем. Когда мы проезжаем ту или иную деревню, либо едем по Стругам, там машин с номерами Питера и Ленинградской области больше, чем с номерами псковского региона. Это говорит о том, что избиратели, в период избирательной кампании, будут находиться в этих районах на своих участках, если они захотят поехать проголосовать, они посчитают затраты на путь, а у них тут капуста и картошка растет, им будет не до этого и они проголосуют тут.

Поэтому рациональное зерно в том, что будут открыты избирательные участки там, где проживают избиратели, есть. У наших избирателей будет возможность проголосовать.

Если кто-то сомневается в том, будет ли голосование честным, им никто не мешает поставить наблюдателей. Я на предыдущих выборах везде поставил наблюдателей и я не сомневаюсь. Я выборы признал, потому что мои наблюдатели видели, что фальсификаций не было. Кто мешает им поставить людей на избирательных участках? Да, они начнут говорить о том, что есть так называемая выездная урна, подаются заявки, урна уезжает с членами избирательной комиссии..

Любовь Кузнецова: К каждой урне не прикрепишь наблюдателя.

Олег Брячак: Да, я вам немного глубже этот вопрос подсвечу. Наблюдатель имеет право находиться рядом с урной. Но, как правило, ему не находится место в машине, машина, в которой находятся члены Избиркома на всех газах уезжает без наблюдателя. Никто не мешает взять еще машину и поехать за ней. Объединиться, скооперироваться кому это интересно, например, коммунистам, ЛДПР, «Справедливой России». Вот арендовать одну машину и проконтролировать. Люди, благодаря этому шагу получат возможность выразить свою волю. Я считаю, что это рациональный шаг.

Любовь Кузнецова: На этой ноте и поставим точку в сегодняшнем эфире. Время программы «Гайд-парк» истекло. Сегодня в гостях у нас был лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Спасибо большое, что приходите к нам в гости. За микрофоном для вас работала Любовь Кузнецова, всего доброго и хорошего дня.