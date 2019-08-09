Политика

В Псковской области продолжает работу «Горячая линия» связи с избирателями

Горячая линия связи с избирателями в Псковской области начала работу 8 августа, за неделю на телефон 8 (900) 995-64-01 поступило 17 обращений жителей области. Из них: 9 обращений информационного характера. Так, граждане интересовались, какие выборы будут проходить в Псковской области; кого и где будем выбирать; можно ли будет проголосовать досрочно и как это сделать; возможно ли будет в Пскове проголосовать через сеть Интернет и т.д. По таким обращениям операторы дают подробные разъяснения избирателям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации юристов.

Также на «горячую линию продолжают поступать обращения в категории - социально-бытовые вопросы, таких обращений на неделю поступило-6. Из них несколько жалоб во вопросам здравоохранения - в частности, жалобы на отсутствие врачей специалистов; отсутствие в области аппарата для лечении глаукомы; из Пыталово поступило обращение касающееся льготных лекарств. Такие обращения будут обобщены и по итогам работы линии, информация будет направлена в комитет по здравоохранению. В этой же категории поступали вопросы по ЖКХ и пенсионному обеспечению.

Уже традиционно на «линию» обращаются граждане, имеющие в Псковской области временную регистрацию и желающие проголосовать на местных выборах. Операторы поясняют, что наличие временной регистрации не является основанием для голосования на выборах в органы местного самоуправления.

«Горячая линия» по номеру 8 (900) 995-64-01 работает с 8 августа по 7 сентября по рабочим дням с 9:00 до 18:00, а 8 сентября, в Единый день голосования, - с 8:00 до 22:00.

Данный общественный проект работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний. Организаторами «горячей линии» являются Общественная палата Псковской области, Псковское отделение «Ассоциации юристов», «Центр правового просвещения и медиации», Избирательная комиссия Псковской области.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний. В частности, это дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, выборы глав шести муниципальных образований, выборы в органы местного самоуправления.