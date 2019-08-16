Политика

В Пскове прошло заседание бюро горкома КПРФ

В Пскове прошло заседание бюро комитета городского отделения КПРФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии, перед обсуждением вопросов основной повестки дня секретарь Псковского горкома КПРФ Сергей Богданов выступил с информацией о кандидатах в члены партии. Желающие вступить в ряды КПРФ рассказали о своей биографии, жизненной позиции, ответили на вопросы.

Решение о приеме их в партию было единогласным. Партийные билеты решено вручить на общегородском партийном собрании.

Далее второй секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов выступил с докладом о текущей ситуации в Псковском областном и городском отделениях КПРФ: предвыборной борьбе, соцсоревновании, протестных и массовых мероприятиях.