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Политика

Баня, районка и текущие крыши: Петр Алексеенко обсудил с коммунистами Печор актуальные проблемы

18.08.2019 13:54|ПсковКомментариев: 0

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко принял участие в заседании комитета Печорского районного отделения партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, открыл мероприятие первый секретарь Печорского райкома Дмитрий Богатырев. Он рассказал о текущей ситуации в районном отделении, сборе партийных взносов, участии коммунистов в памятных городских мероприятиях. 

«Затем Петр Алексеенко отдельно остановился на работе Псковского областного отделения, в частности, довел до сведения собравшихся предвыборные перипетии с судебными разбирательствами и попытками выбить коммунистов из избирательных бюллетеней. Члены Печорского райкома КПРФ выразили свое негативное отношение к произволу власти, которая разными обходными путями, используя кандидатов других, якобы оппозиционных партий, выдавливает КПРФ из предвыборной борьбы.

Обсудили и конкретные, наболевшие вопросы жителей Печор. Один из самых болезненных – отсутствие единственной муниципальной бани, которая закрылась уже несколько лет назад. Н.П.Матвеев рассказал, что муниципалитет передал баню в ведение инвестора. Тот должен был делать ремонт и одновременно оказывать банные услуги. Однако год такой работы привел компанию к убыткам. Пока чиновники разбираются с этим вопросом или делают вид, жители города моются из чайников и кастрюль, потому как во многих домах и квартирах отсутствует горячее водоснабжение. Есть, конечно, свежепостроенная частная баня, но столько денег, сколько требуют там за час помывки, не каждый сможет выделить. 

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко пообещал вынести, по возможности, этот вопрос на заседание сентябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Поднимали и проблему районной больницы, откуда многие врачи-пенсионеры уволились, после обещаемой прибавки к пенсии неработающим пенсионерам. Молодые кадры не приходят.

Недовольны жители и оптимизацией районных газет. С.П.Дердесова, работавшая в газете, их поддержала. Читать печорскую районку теперь невозможно: полезной информации мало, проблемы района не освещаются, программа занимает четыре страницы, хотя можно было ужать ее до двух и освободить место для действительно важных вещей. Но это вопрос, действительно, общеобластного масштаба: все районные газеты теперь делают под копирку, начиная с внешнего вида.

В.Т.Ефимов рассказал о проблемах детского сада «Рябинка»: уже в трех отделениях здесь протекает крыша.

После обсуждения всех насущных вопросов было принято решение провести в сентябре общее собрание, чтобы выработать более конкретный план действий районного отделения партии», сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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