Баня, районка и текущие крыши: Петр Алексеенко обсудил с коммунистами Печор актуальные проблемы

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко принял участие в заседании комитета Печорского районного отделения партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, открыл мероприятие первый секретарь Печорского райкома Дмитрий Богатырев. Он рассказал о текущей ситуации в районном отделении, сборе партийных взносов, участии коммунистов в памятных городских мероприятиях.
«Затем Петр Алексеенко отдельно остановился на работе Псковского областного отделения, в частности, довел до сведения собравшихся предвыборные перипетии с судебными разбирательствами и попытками выбить коммунистов из избирательных бюллетеней. Члены Печорского райкома КПРФ выразили свое негативное отношение к произволу власти, которая разными обходными путями, используя кандидатов других, якобы оппозиционных партий, выдавливает КПРФ из предвыборной борьбы.
Обсудили и конкретные, наболевшие вопросы жителей Печор. Один из самых болезненных – отсутствие единственной муниципальной бани, которая закрылась уже несколько лет назад. Н.П.Матвеев рассказал, что муниципалитет передал баню в ведение инвестора. Тот должен был делать ремонт и одновременно оказывать банные услуги. Однако год такой работы привел компанию к убыткам. Пока чиновники разбираются с этим вопросом или делают вид, жители города моются из чайников и кастрюль, потому как во многих домах и квартирах отсутствует горячее водоснабжение. Есть, конечно, свежепостроенная частная баня, но столько денег, сколько требуют там за час помывки, не каждый сможет выделить.
Поднимали и проблему районной больницы, откуда многие врачи-пенсионеры уволились, после обещаемой прибавки к пенсии неработающим пенсионерам. Молодые кадры не приходят.
Недовольны жители и оптимизацией районных газет. С.П.Дердесова, работавшая в газете, их поддержала. Читать печорскую районку теперь невозможно: полезной информации мало, проблемы района не освещаются, программа занимает четыре страницы, хотя можно было ужать ее до двух и освободить место для действительно важных вещей. Но это вопрос, действительно, общеобластного масштаба: все районные газеты теперь делают под копирку, начиная с внешнего вида.
В.Т.Ефимов рассказал о проблемах детского сада «Рябинка»: уже в трех отделениях здесь протекает крыша.
После обсуждения всех насущных вопросов было принято решение провести в сентябре общее собрание, чтобы выработать более конкретный план действий районного отделения партии», сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.