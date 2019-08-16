Политика

Великолукские коммунисты провели акцию «За чистые и честные выборы!»

В минувшие выходные в Псковской области в рамках всероссийской акции протеста «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!» прошла серия протестных мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, в Великих Луках прошел согласованный митинг партии.

Местные коммунисты во главе с первым секретарем Великолукского горкома КПРФ Николаем Чувайловым с плакатами и транспарантами собрались на площади Рокоссовского.

Как отметили в пресс-службе, акция прошла под лозунгами «За социальную справедливость! За достойную жизнь!», «За честные и справедливые выборы!», «Нет олигархии, власть – народу!», «Выбор народа – общество справедливости!», «Программа КПРФ – прорыв в будущее!», « Присвоенное олигархами - на благо народа!», «Человеку труда – достойную жизнь!».

Великолукские коммунисты также вручили жителям города выпуски партийных газет.