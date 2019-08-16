Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела России

В Государственной думе РФ создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Об этом в понедельник сообщают отечественные СМИ. Комиссию, в которую вошли 12 человек, возглавил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Планируется, что первое заседание состоится 30 августа. Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Факты вмешательства извне во внутренние дела России очевидны, решение о создании комиссии по расследованию этой ситуации было поддержано всеми фракциями, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает «Парламентская газета».