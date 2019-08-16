Политика

Турчак и Цецерский вошли в состав президентского Совета по развитию МСУ

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления», депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский вошли в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Указ об утверждении состава Совета и его президиума 19 августа подписал Владимир Путин. И Андрей Турчак, и Иван Цецерский вошли в федеральную часть списка.

Андрей Турчак включен в состав президиума президентского Совета по развитию МСУ.

В состав Совета, наряду с главой государства, также вошли председатель правительства Дмитрий Медведев (председатель президиума Совета), начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин (секретарь Совета), руководитель администрации президента Антон Вайно и другие.