Политика

28 августа в Псковской области стартует досрочное голосование

Досрочное голосование начнется в Псковской области завтра, 28 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, оно предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. К ним относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.

Досрочное голосование будет проходить в помещениях территориальных избирательных комиссий с 28 августа по 3 сентября, а с 4 по 7 сентября - в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие и в выходные дни согласно графику их работы.

Для досрочного голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности.

В Псковской области в рамках Единого дня голосования пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона: 8 сентября состоятся довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13). А также выборы 6 глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, в Псковском районе - выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).