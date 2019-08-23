Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодняшний гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит со спикером регионального парламента ход избирательной кампании в регионе, перспективы кандидатов-единороссов на выборах, планы на новый парламентский сезон и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.