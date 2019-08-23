Политика

«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

Сегодня, 28 августа, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Дом Советов». Гостем программы стал председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудил со спикером регионального парламента ход избирательной кампании в регионе, перспективы кандидатов-единороссов на выборах, планы на новый парламентский сезон и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.