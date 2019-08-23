Политика

Николай Рассадин: Выборы, как лакмусовая бумажка, позволяют выявить состояние общества

Выборы, как лакмусовая бумажка, позволяют выявить состояние общества. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин, комментируя волну митингов в Москве.

«Мне кажется, любые выборы, которые проходят в мегаполисах вроде Москвы и Петербурга, нельзя называть рядовыми, потому что все политические события у нас в стране, идут из этих центров, из двух столиц. Поэтому это выборы не рядовые, они, как лакмусовая бумажка, позволяют выявить состояние общества», - пояснил гость студии.

Рассуждая о причинах всплеска митинговой активности, Николай Рассадин отметил, что «креативному слою населения - людям, которые думают, читают, анализируют - не нравится то, что происходит в стране, в экономике, политике, в социальной сфере, и они такими выходами на митинги говорят правительству, что что-то нужно менять».

Наряду с этим гость студии отметил, что с большой долей вероятности и сам бы принял участие в митингах, если бы оказался в Москве. «В свое время я был непосредственным участником событий августа 1991 года и уже тогда высказал точку зрения на государство как таковое. Сегодня, может быть, пришла пора уступить дорогу молодым, но если б я оставался жить в Москве, то с большой долей вероятности я бы принимал участие в таких событиях», - заключил Николай Рассадин.