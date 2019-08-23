Политика

Николай Рассадин: Мы должны делать попытки заставить власть себя слушать

«Мы должны делать попытки заставить власть себя слушать», - такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, высказал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин, комментируя итоги свежего опроса ВЦИОМ, в соответствии с которыми 80% жителей страны не верят, что могут как-то влиять на власть.

Гость студии высказал мнение о несовершенстве Конституции. «Когда мы говорим об основном законе, нужно отдавать себе отчет, что страна сегодня в принципе по Конституции не живет. Это необходимый атрибут любого независимого государства, который должен иметь место, но наша Конституция сегодня настолько выхолощена! Многие статьи Конституции, федеральные законодательные акты, сегодня выхолощены до нельзя. Поэтому говорить о Конституции, о том, что народ является источником власти, в нашей стране неактуально», - полагает Николай Рассадин. - О чем можно говорить, если основной закон страны либо не исполняется, либо его можно перекраивать, как это выгодно власти?».

По его мнению, «наша страна нсо времен Петра Первого никогда не жила ни при какой демократии: менялись внешние атрибуты, лозунги, но мы всегда оставались чиновничьим государством», «поэтому мы просто не умеем жить в нормальной демократической обстановке».

«Но я все-таки считаю, что эволюционный процесс должен продолжаться. Мы должны воспитываться, не говорить, что "я не могу повлиять на сложившуюся ситуацию", а делать попытки заставить власть себя слушать. Ведь на самом деле, если повнимательнее посмотреть на процессы, которые происходят в стране, власть опасается оппозиции. Она обеспокоена тем, что происходит в столицах, на окраинах... и это заставляет власть не борзеть окончательно, а делать какие-то шаги», - заключил Николай Рассадин.