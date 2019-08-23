Политика

Николай Рассадин объяснил, почему большинство голосует за партию власти

Почему большинство избирателей голосует на выборах за партию власти, объяснил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

Он не согласен с мнением о том, что «партия власти выигрывает только за счет административного ресурса и беззакония, которое творится на участках». «Поверьте мне, люди голосуют именно за эту партию. Она им удобна... - полагает гость студии. - У нас в стране миллионы людей, живущих за счет бюджета, и когда господа-либералы делают заявление, что как только мы придем к власти, мы вас всех льгот лишим, сократим, люстрируем, любой здравомыслящий человек, который находится на государственной должности, получает неплохую зарплату и льготы, проголосует не за либералов, а за стабильность».

По мнению Николая Рассадина, со стороны либералов смешно сначала пугать электорат, а потом рассчитывать, что он за них проголосует. Также он согласился с мнением, что большой процент избирателей, голосующих за партию власти, состоит из тех, кто опасается нарушения стабильности.