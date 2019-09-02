Политика

Получены первые данные о предварительном голосовании в Пскове и области

Сегодня в Псковской области заканчивается досрочное голосование в Территориальных избирательных комиссиях, а с 4 сентября начинается предварительное голосование в участковых избирательных комиссиях. Заместитель избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач дал комментарии корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове по поводу явки избирателей на досрочное голосование.

По дополнительным выборам депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу №2 досрочно проголосовало 662 человека, это 2,5% от числа избирателей. По довыборам депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №13 проголосовало 250 человек (2,5%).

«По выборам главы Бежаницкого района досрочно проголосовал 31 человек, это 0,3% избирателей, за главу Дновского района проголосовали 18 человек, почти 0,2%, в Новоржевском районе 23 избирателя проголосовали - 0,33%, в Пустошкинском районе 58 человек (0,8%), в Пушкиногорском районе 82 избирателя (1%), в а Усвятском районе 20 человек (0,5%). Информация о голосовании еще вводится в систему ГАС "Выборы"», - рассказал Иван Патлач.

Он также отметил, что поступило два заявления (жалобы) в Территориальную избирательную комиссию города Пскова. В одном случае избиратель не указал дату голосования, а во втором не указал причину. Заявления находятся на рассмотрении.