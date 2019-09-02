Политика

Константин Костин: «Единая Россия» является ключевым элементом политической инфраструктуры

«Единая Россия» по-прежнему является ключевым элементом политической инфраструктуры. Такое мнение высказал координатор экспертного совета «Единой России», председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, комментируя доклад ФоРГО «Муниципальные выборы в 2019 году: результаты и тенденции». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Главный вывод по результатам муниципальных кампаний первого полугодия, как, собственно, и то, что мы с высокой степенью вероятности увидим по итогам ЕДГ-2019, заключается в том, что «Единая Россия» по-прежнему является ключевым элементом политической инфраструктуры», - отметил он.

Координатор экспертного совета партии также подчеркнул, что «Единая Россия» эффективно решает задачу политического представительства граждан в органах власти всех уровней в общенациональном масштабе. «Это и выдвижение реальных кандидатов практически на 100% оспариваемых мандатов, и проведение нескольких сотен избирательных кампаний, и, что самое главное, обеспечение политической коммуникации и достижение консенсуса между властью и обществом», - добавил он.

Костин также заметил, что «различные тактические решения по использованию партийного бренда, колебания рейтинга, обсуждение формата выборов и прочие обстоятельства нисколько не умаляют тот факт, что, когда речь идет о формировании представительной власти, «Единая Россия» является главной политической точкой сборки путинского большинства».