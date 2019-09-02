Политика

День тишины наступил в Псковской области в преддверии выборов 8 сентября

День тишины - период, когда запрещена любая агитация, - начался в полночь субботы в преддверии Единого дня голосования в Псковской области 8 сентября.

Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени суток, предшествующих дню голосования.

За сутки до начала дня голосования запрещаются любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов. Такая норма существует в законодательстве многих стран, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованные ранее агитационные материалы.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до 20.00 мск 8 сентября, когда закроются последние избирательные участки.

Напомним, в Псковской области в Единый день голосования, 8 сентября пройдут 13 избирательных кампаний:

дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу № 2 (Псков);

выборы главы Бежаницкого района;

выборы главы Дновского района;

выборы главы Новоржевского района;

выборы главы Пустошкинского района;

выборы главы Пушкиногорского района;

выборы главы Усвятского района;

дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13;

выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.

Для участия в выборах зарегистрирован 141 кандидат, в том числе 135 - от партий и 6 самовыдвиженцев.

Впервые 15 экстерриториальных участков откроют в Псковской области для проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».