День тишины наступил в Псковской области в преддверии выборов 8 сентября

День тишины - период, когда запрещена любая агитация, - начался в полночь субботы в преддверии Единого дня голосования в Псковской области 8 сентября.
Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени суток, предшествующих дню голосования.
За сутки до начала дня голосования запрещаются любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов. Такая норма существует в законодательстве многих стран, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.
На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованные ранее агитационные материалы.
За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до 20.00 мск 8 сентября, когда закроются последние избирательные участки.
Напомним, в Псковской области в Единый день голосования, 8 сентября пройдут 13 избирательных кампаний:
Для участия в выборах зарегистрирован 141 кандидат, в том числе 135 - от партий и 6 самовыдвиженцев.
Впервые 15 экстерриториальных участков откроют в Псковской области для проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».