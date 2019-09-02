С 4 сентября проголосовать досрочно можно только в участковых избирательных комиссиях

С 4 сентября досрочное голосование проводится только в участковых избирательных комиссия по месту жительства избирателей. Оно продлится до 7 сентября включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательно комиссии Псковской области.
Досрочное голосование предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. К ним относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.
Напомним, что с 28 августа по 3 сентября оно проходило в помещениях территориальных избирательных комиссий.
Для досрочного голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности.
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Участковая избирательная комиссия №71
180006, г. Псков, ул.Л.Поземского, д.65, ГБОУ ПО «Центр специального образования № 1» структурное подразделение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2»
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Участковая избирательная комиссия №72
180006, г.Псков, ул. О. Кошевого, д.8, МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова»
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Участковая избирательная комиссия №73
180006, г.Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»
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Участковая избирательная комиссия №74
180019,г.Псков, Сиреневый бульвар, д.15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»
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Участковая избирательная комиссия №75
180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д.15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»
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Участковая избирательная комиссия №76
180019, г. Псков, ул. Звездная, д.12, МБОУ «Центр образования "Подросток"» (комната школьника)
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Участковая избирательная комиссия №77
180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д.15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»
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Участковая избирательная комиссия №78
180019, г.Псков, ул. Труда, д.49А, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал)
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Участковая избирательная комиссия №79
180019, г. Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ "Естественно-математический лицей №20"
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Участковая избирательная комиссия №80
180019, г.Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»
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Участковая избирательная комиссия №81
180006, г. Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»
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Участковая избирательная комиссия №82
180019, г. Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»
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Участковая избирательная комиссия №91
180016, г. Псков, ул. Л.Поземского, д.122, ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».
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Участковая избирательная комиссия №73
180006, г.Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»
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Участковая избирательная комиссия №78
180019, г. Псков, ул. Труда, д.49А, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал)
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Участковая избирательная комиссия №81
180006, г. Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»
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Участковая избирательная комиссия №82
180019, г.Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»
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Участковая избирательная комиссия №83
180019, г.Псков, ул. Алтаева, д.2, МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»
Режим работы УИК г.Пскова для досрочного голосования: в рабочие дни с 10.00- 13.00 часов и с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов
В Псковской области в рамках Единого дня голосования пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона: 8 сентября состоятся довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13). А также выборы 6 глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.
Кроме того, в Псковском районе - выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).