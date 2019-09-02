Политика

С 4 сентября проголосовать досрочно можно только в участковых избирательных комиссиях

С 4 сентября досрочное голосование проводится только в участковых избирательных комиссия по месту жительства избирателей. Оно продлится до 7 сентября включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательно комиссии Псковской области.

Досрочное голосование предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. К ним относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.

Напомним, что с 28 августа по 3 сентября оно проходило в помещениях территориальных избирательных комиссий.

Для досрочного голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности.

В частности, на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 избиратели могут досрочно проголосовать на следующих УИК:

Участковая избирательная комиссия №71 180006, г. Псков, ул.Л.Поземского, д.65, ГБОУ ПО «Центр специального образования № 1» структурное подразделение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2» Участковая избирательная комиссия №72 180006, г.Псков, ул. О. Кошевого, д.8, МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова» Участковая избирательная комиссия №73 180006, г.Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева» Участковая избирательная комиссия №74 180019,г.Псков, Сиреневый бульвар, д.15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова» Участковая избирательная комиссия №75 180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д.15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова» Участковая избирательная комиссия №76 180019, г. Псков, ул. Звездная, д.12, МБОУ «Центр образования "Подросток"» (комната школьника) Участковая избирательная комиссия №77 180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д.15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова» Участковая избирательная комиссия №78 180019, г.Псков, ул. Труда, д.49А, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал) Участковая избирательная комиссия №79 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ "Естественно-математический лицей №20" Участковая избирательная комиссия №80 180019, г.Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20» Участковая избирательная комиссия №81 180006, г. Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева» Участковая избирательная комиссия №82 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20» Участковая избирательная комиссия №91 180016, г. Псков, ул. Л.Поземского, д.122, ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».

На дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в помещениях УИК:

Участковая избирательная комиссия №73 180006, г.Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева» Участковая избирательная комиссия №78 180019, г. Псков, ул. Труда, д.49А, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал) Участковая избирательная комиссия №81 180006, г. Псков, ул. Труда, д.25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева» Участковая избирательная комиссия №82 180019, г.Псков, ул. Текстильная, д.18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20» Участковая избирательная комиссия №83 180019, г.Псков, ул. Алтаева, д.2, МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»

Режим работы УИК г.Пскова для досрочного голосования: в рабочие дни с 10.00- 13.00 часов и с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов

В Псковской области в рамках Единого дня голосования пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона: 8 сентября состоятся довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13). А также выборы 6 глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, в Псковском районе - выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).