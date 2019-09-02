Политика

7 сентября в Псковской области будет День тишины

У кандидатов, участвующих в выборах 8 сентября, осталось два дня для агитации. День перед выборами, 7 сентября, в Псковской области будет Днем тишины. Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени суток, предшествующих дню голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что за сутки до начала дня голосования запрещаются любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов. Стоит отметить, что административная ответственность за несанкционированные митинги наступает согласно ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» с 16 лет и за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга возможны санкции в виде административного ареста до 20 суток или штрафа в размере до 300 000 рублей (для физических лиц), а при повторном нарушении - административный арест до 30 суток или штраф в размере 300 000 рублей (для физических лиц).

Добавим, что такая норма существует в законодательстве многих стран, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованные ранее агитационные материалы.

За днем тишины, 8 сентября, наступит день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию.

8 сентября, в Единый день голосования, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

- дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков);

- выборы главы Бежаницкого района;

- выборы главы Дновского района;

- выборы главы Новоржевского района;

- выборы главы Пустошкинского района;

- выборы главы Пушкиногорского района;

- выборы главы Усвятского района;

- дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13;

- выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

- выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по

одномандатному избирательному округу № 1;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5;

- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.

Всего в выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более тысячи членов УИК с правом решающего голоса.

В день голосования участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8.00 до 20.00. Выборы в Псковской области будут конкурентными. Зарегистрированных кандидатов - 141, из них от политических партий идут на выборы 135 человек, в порядке самовыдвижения - 6.

Отметим, впервые 15 экстерриториальных участков откроют и на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».