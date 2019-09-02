Политика

Суд оставил без удовлетворения апелляцию о снятии кандидата от «Яблока» с выборов главы Дновского района

Псковский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию представителя «Партии Роста» Игоря Романова о снятии кандидата от партии «Яблоко» Михаила Шауркина с выборов главы Дновского района.

Апелляционная жалоба была направлена после решения районного суда, который ранее отказал в удовлетворении иска Игоря Романова о снятии с выборов Михаила Шауркина.

Напомним, в качестве основания для отмены регистрации соперника указывалось нарушение авторского права, а именно использование при агитации мелодии итальянского композитора Даниэле Динаро.

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В ходе судебного заседания к делу были приобщены доказательства, представленные стороной Михаила Шауркина, а именно: письменное разрешение автора на использование музыки, в том числе без указания его авторства, с заверенным переводом и видеозапись, на которой Даниэль Динаро лично подписывает все документы, которые сегодня, 5 сентября, были приобщены к делу.

«Узнав о судебном процессе, он (Даниэль Динаро - ред.) отдельно письменно сообщил суду о своем согласии на использование его музыки даже без упоминания его имени, что соответствует его изначальной позиции. Кроме того, он сообщил, что не уполномочивал никаких граждан РФ выступать в защиту его авторских прав и не считает их нарушенными», - написал Лев Шлосберг в социальных сетях в преддверии судебного заседания.