Политика

По решению Псковского областного суда кандидат от «Яблока» примет участие в выборах в Новоржеве

Псковский областной суд отменил решение Пушкиногорского районного суда, ранее снявшего с выборов главы Новоржевского района Софью Пугачеву.

Напомним, Пушкиногорский районный суд (присутствие в Новоржеве) ранее принял решение об отмене регистрации кандидата от партии «Яблоко». С иском в суд обратился кандидат на пост главы Новоржевского района от «Партии Роста» Алексей Иванов. В качестве основания для отмены регистрации соперника указывалось нарушение авторского права, а именно использование при агитации мелодии итальянского композитора Даниэле Динаро.

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Сегодня, 5 сентября, «Яблоко» обжаловало решение районного суда, представив в качестве доказательств письменное разрешение автора на использование музыки, в том числе без указания его авторства, с заверенным переводом и видеозапись, на которой Даниэль Динаро лично подписывает все документы. Требования представителей «Яблока» удовлетворены, Софья Пугачева примет участие в выборах на должность главы Новоржевского района.

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Напомним, также сегодня Псковский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию представителя «Партии Роста» Игоря Романова о снятии кандидата от партии «Яблоко» Михаила Шауркина с выборов главы Дновского района.