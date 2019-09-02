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Политика

Председатель регионального избиркома Михаил Иванов: Псковская область готова к выборам

06.09.2019 10:26|ПсковКомментариев: 0

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов области сообщил, что все избирательные комиссии Псковской области готовы к Единому дню голосования. В регионе созданы все необходимые условия для реализации избирательных прав граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Михаил Иванов также призвал прийти на выборы:

«Уважаемые избиратели Псковской области! Приглашаю всех, где проходят выборы 8 сентября, принять активное участие в голосовании. Воспользуйтесь своим конституционным правом, придите на избирательные участки и сделайте свой выбор. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона, города, села. Это не займет много времени, но определит ваше будущее и будущее ваших детей».

Отметим, 8 сентября в регионе пройдут 13 избирательных кампаний: довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13). А также выборы 6 глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, в Псковском районе - выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Всего замещается 33 мандата. Зарегистрированных кандидатов-141 человек.

В основном кандидатами стали представители политических партий - «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, "Яблока", "Партии Роста". Помимо этих партий участвуют "Коммунисты России", "Партия Социальной защиты", "За Социальную справедливость". Шесть кандидатов- самовыдвиженцы.

В выборах разных уровней будут иметь право принять участие порядка 92 тысячи избирателей, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.

Проводят выборы Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия №2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более 1000 членов УИК с правом решающего голоса.

На этих выборах можно проголосовать на 114 избирательных участках. Как всегда они откроются в 8:00 и закроются в 20:00.

На 14-ти избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных, будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».

Особое внимание уделяется мерам по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в период подготовки к выборам и в день голосования, в том числе по охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, обеспечению сохранности избирательной документации на маршрутах ее перевозки.

«Горячая линия» по связи с избирателями по номеру 8 (900) 995-64-01 принимает звонки в день голосования 8 сентября – с 8:00 до 22:00.

Впервые 15 экстерриториальных участков откроют в на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».

Подробно о всех выборах и кандидатах на сайте облизбиркома www.pskov.izbirkom.ru

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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