Политика

Памфилова пригрозила «повесить» на «доску антипочета» всех, кто врет о проблемах на выборах

Центризбирком России намерен опубликовать список источников, откуда поступала не соответствующая действительности информация о проблемах на выборах в Единый день голосования. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы по итогам сделаем такую "доску антипочета" для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям и так далее», - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии в воскресенье.

Тем не менее, если информация о нарушениях подтвердится, глава ЦИК пообещала благодарность источнику и появление уже на «доске почета».

«Поэтому, коллеги, следите внимательно, мониторьте ситуацию. Если появляется какая-то информация, которая противоречит фактам, дезинформирует граждан, моментально реагируйте, давайте знать (в ЦИК)», - сказала Памфилова.

Она отметила, что руководителей избиркомов ЦИК будет готов вывести на прямую связь с информационным центром в Москве, чтобы они смогли опровергнуть дезинформацию.

В воскресенье в России проходит Единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны. В выборах примут участие около 56 млн россиян.