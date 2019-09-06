Политика

Роскомнадзор уличил Google и Facebook в нарушении российского законодательства о выборах

Компании Google и Facebook распространяли политическую рекламу в период, когда это было запрещено российским законодательством о выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Выявлены факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook в период, когда это запрещено российским законодательством о выборах», - цитирует его ТАСС.

В частности, факты нарушений установлены в единый день голосования в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», - подчеркнул Ампелонский.

В Роскомнадзоре добавили, что передадут данные о распространении политической рекламы в Комиссию Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в компанию Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября в связи с выборами в России. В ведомстве предупредили, что любая политическая реклама в данных сервисах будет расцениваться как вмешательство во внутренние дела России.

8 сентября в России - единый день голосования. В воскресенье пройдут порядка шести тысяч избирательных кампаний и референдумов во всех 85 регионах страны.