Политика

В Дновском районе зафиксирован факт незаконной агитации за кандидата от «Яблока»

На «горячую линию» Избирательной комиссии Псковской области поступила жалоба на незаконную агитацию, которая якобы велась на одном из избирательных участков в Дновском районе, где сегодня, 8 сентября, выбирали главу муниципалитета.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников, кандидат на пост главы Дновского района от «Партии Роста» Игорь Романов пожаловался на незаконную агитацию за кандидата от «Яблока» Михаила Шауркина.

Всего в борьбе за кресло главы муниципалитета участвуют восемь кандидатов.