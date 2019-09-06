Политика

Система выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты и губернаторы окончательно себя дискредитировала - омбудсмен Петербурга

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов по итогам наблюдения за предвыборной кампанией в северной столице заключил, что система выдвижения и регистрации кандидатов в муниципальные депутаты и губернаторы себя полностью дискредитировала.

«На этих выборах мы наблюдаем рост гражданской активности, более профессиональную работу наблюдателей, но при этом мы видим нарушения и рост недоверия к выборам, и эта тенденция тревожна... Окончательно себя дискредитировала система выдвижения и регистрации граждан, в том числе сбор подписей муниципальных депутатов», - сказал Шишлов журналистам в воскресенье, пишет «Интерфакс».

Причина нарушений, по его словам, - безнаказанность тех членов избирательных комиссий разного уровня, которые ранее были пойманы на нарушениях, но продолжают работать.

«Надо думать, как в систему избирательных комиссий привлечь тех, для кого важнее закон, а не административное давление», - сказал Шишлов.

Он не стал давать оценку дню выборов, при этом отметив, что нарушение избирательного права граждан началось на этапе предвыборной кампании.

«Оценка правозащитной ситуации с реализацией избирательных прав складывается не только из того, что происходит в день голосования, а из всего, что происходит в ходе всей избирательной кампании. Еще зимой появились признаки того, что будет взят курс на применение административного ресурса для получения конкретного политического результата. К сожалению, мои худшие опасения даже были превзойдены в ходе кампании», - отметил петербургский омбудсмен.

В качестве примера он привел сложность регистрации кандидатов в ходе муниципальной кампании, а также присутствие в бюллетене для голосования на губернаторских выборах только двух из шести кандидатов от парламентских партий. Это привело к отсутствию конкуренции и реального выбора, отметил Шишлов.