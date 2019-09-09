Политика

Все врио и действующие главы регионов, участвующие в выборах, побеждают по итогам единого дня голосования

Все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители, которые участвовали в выборах в единый день голосования 8 сентября, одерживают победу по предварительным результатам, пишет «Интерфакс».

Так, на своих выборах побеждают 10 врио: самовыдвиженцы Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Игорь Бабушкин в Астраханской области, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Алексей Текслер в Челябинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае, а также кандидаты от «Единой России» - Денис Паслер в Оренбургской области, Андрей Чибис в Мурманской области, Радий Хабиров в Башкортостане, Олег Хорохордин в Республике Алтай и Бату Хасиков в Калмыкии.

Кроме того, победу на выборах одерживают трое действующих глав: Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Кувшинников в Вологодской области и Владимир Владимиров в Ставропольском крае - все кандидаты от «Единой России».

Согласно предварительным данным ЦИК, самую уверенную победу, по сравнению кандидатами-лидерами в других регионах, одерживает Александр Осипов в Забайкалье с 89,61% голосов после подсчета 99,89% протоколов участковых избирательных комиссий к 06:30 понедельника по московскому времени.

Меньше всех, среди фаворитов, набрал Валерий Лимаренко в Сахалинской области, получивший, по данным областного избиркома, 56,15% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней.

Единый день голосования, который включал в себя, порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны прошел в России в воскресенье, 8 сентября.

Как заявила накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова, серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране зафиксировано не было.