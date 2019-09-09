Политика

Всеволод Козловский объявил о намерении покинуть фракцию «Единая Россия» в Псковском областном Собрании

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский принял решение покинуть фракцию «Единая Россия» в региональном парламенте. О своем решении он заявил в субботу, 7 сентября, в соцсетях.

«В свете последних событий, в том числе попытки переименовать улицу Зеленую города Великие Луки насильственным путем, мною принято окончательное решение покинуть фракцию политической партии "Единая Россия" в Псковском областном Собрании депутатов. Соответствующее заявление будет передано председателю областного Собрания на ближайшей сессии», - сообщил депутат.



«Членом ЕР я никогда не был, так что совесть моя чиста. Безмерно уважаю многих моих коллег по фракции. Среди них есть достойные и порядочные люди, но у самого терпение лопнуло. Так больше продолжаться не может», - добавил Всеволод Козловский и заявил о намерении продолжить работу в региональном парламенте в качестве независимого депутата без каких либо партийных обязательств.

Подробнее о мотивах своего решения выйти из состава фракции депутат рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей, подтвердив, что «последней каплей» для него стало «силовое решение» переименовать улицу Зеленую в Великих Луках в улицу Антона Злобина. «Счастлив, что объявил о своем решении до выборов, еще не зная, как они пройдут - чтобы потом не сказали, что я побежал, как только «Яблоко» выигрывать начало», - добавил депутат.

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Также Всеволод Козловский не боится, что выход из состава фракции негативно повлияет на его дальнейшую политическую карьеру. «Нет, я не боюсь, не считаю это чем-то страшным. Смогу и дальше заниматься общественной работой», - заключил он.