Политика

Подведены итоги работы «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области

До дня голосования «горячая линия» работала на протяжении месяца, за это время на нее поступило 57 обращений, а вчера, 8 сентября, в день голосования зафиксировано 85 звонков избирателей. Рассказал на пресс-конференции, посвященной подведению итогов выборов, руководитель проекта «Горячая линия» для избирателей, председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.

Он отметил, что традиционно обращения граждан делятся на две категории: социально-бытовые обращения и непосредственно связанные с избирательным процессом. «Социально-бытовых обращений становится все меньше и меньше, в этом году их было всего 14, а в день голосования ни одного», - рассказал Семен Никонов. С его слов, чаще всего эти обращения касаются тем здравоохранения и ЖКХ. В пример, он привел звонок инвалида-колясочника, который живет на 3 этаже многоэтажного дома, и жалуется на отсутствие пандуса. «Были проведены переговоры с собственниками, которые изначально были против установки пандуса, также состоялась встреча с управляющей компанией. На данный момент вопрос решен, в этом подъезде установят пандус», - рассказал Семен Никонов.

В день голосования избиратели чаще всего обращались с вопросом: где находится их избирательный участок. «Люди не понимали есть ли выборы на их участке. Должен отметить, что звонков, отражающих нарушение прав избирателей, не было», - подытожил Семен Никонов.

Он также рассказал, что было зафиксировано несколько жалоб, связанных с организацией процесса голосования на экстерриториальных избирательных участках, где выбирали губернатора Санкт-Петербурга. Так, в Невеле поступила жалоба на журналиста, который пытался осуществить функцию наблюдателя и пытался присоединиться к выездному голосованию, такая же жалоба поступила в Стругах Красных, а в деревне Цапелька пожаловались на члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, который на выездном голосовании, спрашивал у избирателей за кого они отдали свой голос.