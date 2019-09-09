Политика

Политические партии смогут использовать портал госуслуг для проведения праймериз

Политические партии в РФ смогут использовать портал госуслуг для аутентификации участников предварительного голосования. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу сегодня, 11 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Теперь партии, имеющие право участвовать в выборах, могут воспользоваться федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Из документа следует, что политические партии, имеющие право принимать участие в выборах, присоединяются к инфраструктуре, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг для проведения предварительного голосования. Партии также могут использовать портал госуслуг для подтверждения аутентификации граждан РФ, прошедших ее для участия в голосовании.

Партия «Единая Россия» в 2018 и 2019 годах проводила эксперимент по предварительному голосованию онлайн. Авторизация проводилась через портал госуслуг, а само голосование - на платформе блокчейн. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, таким образом обкатывались новые технологии, которые могут в дальнейшем использоваться в избирательной практике.