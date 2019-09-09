Политика

Депутаты Псковского областного Собрания пересмотрят свой межсессионный период

Спикер регионального парламента Александр Котов предложил внести изменения в правила, регулирующие деятельность областного Собрания депутатов. Постановление о поправках в регламент рассматривалось сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагаемые изменения основываются на изменениях федерального законодательства, а также устраняют внутренние несогласованности регламента и законодательства области.

В частности, предлагается корректировка установленного межсессионного периода в региональном парламенте, внести уточнение, что первая и последняя сессии Собрания очередного созыва открываются и закрываются исполнением не только государственного гимна Российской Федерации, но и гимна Псковской области, а также внести несколько технических корректировок.

Члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике поддержали соответствующий проект постановления. Окончательное решение депутаты примут завтра, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.