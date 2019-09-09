Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола, посвященного итогам выборов 8 сентября

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, который в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках проекта «Навстречу урнам».

Круглый стол посвящен итогам Единого дня голосования в Псковской области. К диалогу приглашены руководители региональных отделений политических партий: Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Лев Шлосберг («Яблоко»), а также Павел Николаев, баллотировавшийся в Псковское областное Собрание от «Справедливой России».

Вместе с ведущим, главным редактором интернет-портала «Псковская Лента Новостей» Александром Савенко гости эфира обсудят итоги выборов 8 сентября, проанализируют основные тенденции общественно-политической жизни в регионе и стране в целом.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.