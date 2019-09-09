Политика

Суд оштрафовал представителей КПРФ на 3 тысячи рублей за нарушение законодательства о выборах

10 сентября в Псковском районном суде закончилось рассмотрение трех административных производств в отношении представителей избирательного объединения КПРФ по ст.5.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области, на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» был выявлен факт проведения агитации с нарушением норм статьи 51 Избирательного кодекса Псковской области.

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Судебные заседания длились более восьми часов. В результате рассмотрения и тщательного изучения представленных доказательств, судом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и выплате административного штрафа в размере тысячи рублей с каждого фигуранта, за распространение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства в отношении трех представителей партии. Судебные заседания длились более восьми часов. В результате рассмотрения и тщательного изучения представленных доказательств, судом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и выплате административного штрафа в размере тысячи рублей с каждого фигуранта, за распространение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства в отношении трех представителей партии.

Один из фигурантов - депутат Псковской городской Думы 6-го созыва Александр Баев (КПРФ) прокомментировал ситуацию корреспонденту Псковской Ленты Новостей. «Это дело передавалось в суд 4 раза, и столько же оно возвращалось. И вчера, наконец-то, его рассмотрели. Не хочется забегать вперед, но могу сказать, что результат мы, конечно, будем обжаловать. Дело создано на основании существования одной-единственной листовки, которая создана с нарушениями. По этой одной листовке распространение агитационных материалов вменяют трем людям. Получается, что мы втроем одну листовку раздавали», - рассказал Александр Баев.

С его слов, когда представители КПРФ приехали на праздник в Карамышевскую волость, они раздавали свою периодическую газету, не являющиеся агитацией, и поздравительное письмо в виде открытки. «Эту информацию мы раздавали всем, включая представителей администрации волости, сотрудникам районного ТИКа, руководителю полиции - тогда ни у кого из них не возникло мысли, что это агитация, никто никаких претензий нам не предъявил», - поделился Александр Баев.

Он утверждает, что им предъявляют листовку, которая переделана из листовки кандидата от КПРФ. «Часть листовки, выполнена как у нас, а на обратной стороне совершенно другая дополнительная информация. Свидетели даже не смогли описать, что было на ней, они только подтверждают факт того, что я раздавал газеты и еще что-то», - заявил Александр Баев. По его мнению, дело было создано специально, чтобы сорвать предвыборную кампанию КПРФ.

Добавим, в Единый день голосования в двух поселениях Псковского района прошли выборы. 11 депутатов были избраны в Собрание депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» и 10 депутатов - в Собрание депутатов сельского поселения «Середкинская волость».