Политика

Самой хорошей новостью года назвал Лев Шлосберг возвращение в Россию выборов

Главное общественное требование в России - это свободные честные выборы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление сделал сегодня, 12 сентября, лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Лев Шлосберг в выступлении, предваряющем очередную сессию регионального парламента.

«В Россию возвращаются выборы - и это самая хорошая новость этого года. Возвращаются не по воле власти, а по воле гражданского общества. Власти России более 20 лет делали ставку на обесценивание выборов. Было создано избирательное законодательство, способное преградить путь на выборы любому неугодному политику. Плюс тотальное внушение мысли гражданам, что исход любых выборов предрешен», - отметил он.

При этом Лев Шлосберг отметил, что волю народа к свободе выбора можно приглушить, ограничить, но ее невозможно ампутировать. «Законы истории также естественны, как законы физики. Живое всегда будет пробиваться сквозь асфальт. Попытки задавить волю общества - это все равно, что пытаться задушить природу. Массовые протесты 2019 года показали, что страх власти перед выборами сильнее инстинкта самосохранения. Когда борьба за сохранение власти становится главной целью власти, страна теряет стабильность», - заявил депутат.

По мнению Льва Шлосберга, есть два пути выхода из кризисной ситуации. Первый - мирный путь смены власти без насилия - честные и свободные выборы. Второй путь, и в начале прошлого века Россия выбрала именно его, - революция во имя справедливости, которая обернулась трагедией.

«Только свободные честные выборы могут спасти страну, а не разгоны митингов и протестов. И это главное общественное требование в стране», - заключил Лев Шлосберг.