Политика

Петр Алексеенко призвал партии и администрацию не «вставлять друг другу палки в колеса»

Сегодня, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания депутатов лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко призвал все партии, администрацию и общественных лидеров перестать вставлять друг другу палки в колеса. «Нам необходима консолидация для улучшения качества жизни людей, только на это могут быть направлены все наши действия и принимаемые законы», - заявил он.

От имени партии он поблагодарил всех, кто принял участие в выборах 8 сентября: избирателей, агитаторов, наблюдателей и кандидатов. Он заявил, что не только кандидаты от КПРФ готовились к выборам, но и их оппоненты. «Готовились люди, которые должны были обращаться в суд для снятия наших кандидатов. Такими, так называемыми, выборами мы лишаем граждан возможности сделать свой выбор, подрываем авторитет Территориальных избирательных комиссий, умаляем заслуги самих кандидатов. Понятно, что такие технологии были предложены приезжими политтехнологами, но должна же быть хоть капля гордости у наших представителей "Единой России". Приезжие политтехнологи приехали и уехали, а нам здесь жить. Как потом смотреть людям в глаза?» - подчеркнул Петр Алексеенко.

Он отметил, что понимает желание администрации поставить в районы управляемых глав, но усомнился в том, будет ли от таких глав какая-либо польза. «Недавно я был в Пыталово и Печорах, медицинская помощь там недоступна, сад закрыт, даже бани нет. А мы тут три года ремонтируем бывший кинотеатр «Октябрь» и все слушаем, как освоена одна сумма и другая. Если вам деньги девать некуда, откройте в Печорах баню, чтобы люди мыться могли», - заявил лидер фракции КПРФ.

Он уверен, что в стране назрели перемены, «в сложившейся обстановке, как воздух нужны честные выборы». «Только они защитят Россию», - заключил Петр Алексеенко.