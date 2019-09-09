Политика

В Регламент Псковского областного Собрания депутатов внесены изменения

В Регламент Псковского областного Собрания депутатов внесены изменения, отражающие новые положения федерального законодательства и устраняющие некоторые несогласованности с законодательством области. Такое решение принято сегодня, 12 сентября, на очередной сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, предлагается корректировка установленного межсессионного периода - окончание «парламентских каникул» переносится с 15 на 10 сентября. Это связано с требованием федерации до 15 сентября утвердить величину прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ.

Также внесено уточнение, что первая и последняя сессии Собрания очередного созыва открываются и закрываются не только исполнением государственного гимна РФ, но и гимном Псковской области.

Кроме того, ввиду того, что на сессии Собрания депутатов используется электронная система голосования, которая отражает на экране фамилии депутатов, желающих выступить по рассматриваемому вопросу, из полномочий секретаря сессии исключаются данные обязанности.

Внесены редакционные правки и в части срока формирования и направления в администрацию области вопросов, касающихся ежегодного отчета губернатора области о деятельности администрации области.

В регламент внесены и несколько технических корректировок.