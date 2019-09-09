Политика

Съезд «Единой России» будет посвящен старту избирательной кампании в Госдуму в 2021 году

Предстоящий съезд «Единой России» будет посвящен подготовке к избирательной кампании в Государственную Думу в 2021 году и оценке результатов прошедших выборов. На съезде также предстоит обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года, хотел бы отметить, что мы планируем проводить Съезд, который будет исключительно электоральным. Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года», - сказал он.

Турчак подчеркнул, что в 2020 году «Единую Россию» ожидает не менее напряженная работа, чем в текущем электоральном цикле.

«В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах. Понятно, что регионы разные и сравнивать с прошедшими выборами не совсем корректно, но по их охвату и количеству замещаемых мандатов она будет не менее напряженной. Будут избираться 14 губернаторов, 11 заксобраний, 24 городские думы, 24 массовые кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления и пока одни довыборы в Государственную Думу. Времени на раскачку нет. Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, - не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты», - заключил он.