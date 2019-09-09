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Политика

Максим Жаворонков и Роман Романов сделали селфи в футболках #жахнули

12.09.2019 18:18|ПсковКомментариев: 3

Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия», экс-вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков (2009 – 2017 гг.) опубликовал в своем Instagram-аккаунте селфи-фотографию, на которой он запечатлен вместе с коллегой по партийному ЦИК Романом Романовым, ранее возглавлявшим управление внутренней политики в администрации Псковской области (2009-2017 гг.) и Центр социологии и региональной политики ПсковГУ (2017-2019 гг.).


Фото: Instagram Максима Жаворонкова

При этом Максим Жаворонков и Роман Романов одеты в белые футболки с надписью #жахнули и логотипом партии «Единая Россия».

Фотография сопровождена подписью «Закончился Единый день голосования 2019. Партия получила 64,5% на выборах в законодательные органы и гордумы столиц регионов. Более 70% - на выборах в органы местного самоуправления. Спасибо избирателям за доверие. Готовимся к ЕДГ 2020». К посту также поставлены хэштеги: #жахнули, #жахнули2019, #единаяроссия и #едг2019.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с журналистами по итогам единого дня голосования заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на этих выборах» и добавил, что прогнозы «горе-социологов и политологов» о проигрыше власти «рассыпались».

При этом в Псковской области итоги выборов для правящей партии оказались не столь успешными, как в целом по стране. Так, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов заявил, что полученные на выборах 8 сентября результаты не соответствуют тем, которых ожидали в региональном отделении «Единой России».

Теги: #Единая Россия #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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