Политика

Жахнутые и отклоняющие

В Пскове состоялась тридцать пятая сессия областного Собрания депутатов шестого созыва. Региональные парламентарии рассмотрели два десятка вопросов

Традиционные «пятиминутки гнева» сегодня могли быть посвящены только одной политической теме – итогам прошедших выборов, и лидеры трех из четырех номинально оппозиционных фракций не упустили возможность воспользоваться «остроумием на лестнице», как называют французы запоздалые разговоры, эквивалентные нашему «заднему уму», который крепок, и склонности помахать кулаками после драки.

С места в карьер (действительно с места, оратор почему-то проигнорировал трибуну) начал либерал-демократ Антон Минаков, объявивший городу и миру, что 8 сентября, в Единый день голосования «Единую Россию» наконец-то «жахнули» в Псковской области. Так оригинально жириновец перевернул громкое высказывание экс-губернатора Псковщины, а ныне секретаря Генсовета «ЕдРа» Андрея Турчака, - мол, на минувших выборах партия власти всех «жахнула».

В масштабе России, может, и «жахнула», но только не на Псковщине, где «жахнули» уже самих единороссов: половину ключевых вакансий в органах власти забрала себе партия «Яблоко». Что это, как не «epic fail»? То бишь по-русски сокрушительный провал.

Смотрите также Максим Жаворонков и Роман Романов сделали селфи в футболках #жахнули

Забавное словцо Турчака тут же стало мемом, его уже печатают на футболках, что не помешало Антону Минакову использовать крылатую фразу по своему усмотрению, в собственном контексте: «Жахнули, и все это следствие той политики, которую проводила «Единая Россия» в последние годы, голосуя за антинародную пенсионную реформу», - констатировал «сокол Жириновского», - люди устали от той ситуации, которая сложилась в стране, и я уверен, что партия власти и дальше будет терять свои позиции».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко вышел к трибуне и изложил коллегам по законодательному органу подробности «съема» с выборов неугодных кандидатов: «На этих выборах партия власти поставила себе цель – снять с выборов конкурентов, для чего использовалась технология «политических киллеров». Политкиллеры из «Партии роста» и примкнувший к ним эсер Павел Николаев при помощи юристов из Санкт-Петербурга сняли наших кандидатов. Кто эти политкиллеры? Например, домохозяйка из деревни, в которой три полуразрушенных дома, а она там только прописана, но не живет. - Поведал свою правду персек обкома. - Подобные технологии отбивают у людей желание голосовать, подрывают авторитет избиркомов. Заезжие политтехнологи приехали и уехали, а нам тут жить», - эмоционально и риторически воскликнул Петр Алексеенко.

«Недавно был в Пыталово и в Печорах. В Пыталово в прекрасной больнице, построенной еще белорусами, совершенно не осталось врачей. – Поделился впечатлениями коммунист. – В Печорах закрыли баню. Откройте в Печорах баню! А то людям помыться негде! – Воззвал товарищ Алексеенко и снова вернулся к изначально заявленной теме: - Нужны честные выборы. Хватит ставить палки друг другу в колеса».

Третьим взошел на трибуну «яблочник» Лев Шлосберг, на минувшей неделе утративший звание «человека-фракции» в связи с избранием депутатом областного Собрания Артура Гайдука. На волне недавнего успеха в избирательной кампании бессменный лидер псковского «Яблока» был как никогда оптимистичен: «В Россию возвращаются выборы! – Огорошил неожиданным тезисом оппозиционер. – Причем возвращаются не сверху, а снизу. Власть двадцать лет делала ставку на обесценивание выборов. Власть научилась выбирать сама себя. – Накручивал риторические обороты старожил псковской демократии.

Наконец, политическая часть сессии завершилась, и спикер с легким сердцем перешел к законодательной повестке дня, в которой значилось ровно двадцать вопросов.

Забегая вперед, скажу, что на этот раз весь список вопросов депутаты отщелкали «без шума и пыли», уложившись примерно в час десять, включая короткий перерыв на тайное голосование. При этом по пяти пунктам повестки парламентское большинство высказалось однозначно: «Отклонить!».

И как-то так совпало, что отклоняли депутаты законодательные инициативы исключительно своих оппонентов: от Псковской городской Думы (на самом деле от лидера псковских эсеров Олега Брячака), от «яблочника» Льва Шлосберга и эсерки Натальи Тудаковой. Тогда как инициативы от губернатора или комитетов Собрания неизменно проходили.

Так, довольно неожиданный для провинции проект закона «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области», не без вопросов и некоторой дискуссии, но все-таки получил большинство.

Первый же вопрос, который громогласно прозвучал в зале, был категоричен: «Нам что, заняться больше нечем в области?». Понятно, что это был не вопрос, а утверждение. Но председателя комитета по культуре Жанну Малышеву восклицание с панталыку не сбило, и она принялась доказывать депутатам, что псковичам необходим доступ к такой важной услуге как кино на большом экране.

«Для этого многое сделано! – Отчиталась Жанна Малышева. - Мы получили из федерального бюджета 45 миллионов рублей. Провели девять конкурсов, открыли девять новых кинозалов в девяти районах области. Люди получили возможность смотреть премьерное кино, в том числе от отечественных кинокомпаний. Этот закон позволит закрепить полномочия».

«Вы выступали не по теме! – Вставил реплику Лев Шлосберг. – Я вам сейчас расскажу, о чем этот закон. Этот закон не про посмотреть кино, а про произвести кино».

«Вы некорректно даете оценку, - не согласилась с «яблочником» Жанна Малышева. – Это закон про поддержку кинематографа, в том числе и проката. Закон об образовании, о проведении международных кинофестивалей, о поддержке показа национальных фильмов. Вот о чем этот закон!» - гнула свою линию Жанна Малышева и, как оказалось, успешно. Только три депутата были «против», тридцать высказались «за».

Смотрите также Идеологически правильное кино

А вот важный для многих родителей закон о региональном материнском капитале был отклонен. Предлагаемые изменения в законе давали право на дополнительные выплаты денег женщинам (и мужчинам), родившим (усыновившим) второго и каждого последующего ребенка начиная с 1 января 2020 года. «Считаем, что вышеназванная мера социальной поддержки будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе», - было сформулировано в пояснительной записке. Однако депутаты так не посчитали, полагая, что поправки слишком дорого обойдутся областному бюджету.

Смотрите также Областные депутаты не поддержали коллег из гордумы в вопросах выплаты маткапитала

Так же как были отклонены два законопроекта, инициированные Львом Шлосбергом, включающие Псковскую область в число экспериментальных регионов по режиму льгот для так называемых «самозанятых». Эксперимент осуществляется в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан с 1 января 2019 года и рассчитан на десять лет. Его смысл в том, чтобы легализовать доходы «самозанятых» граждан и вывести их «из экономической тени». А еще снизить налоговое бремя для ИП.

Большинство депутатов, однако, посчитали, что введение эксперимента на Псковщине преждевременно, необходимо дождаться его окончания в уже избранных правительством регионах.

Зато последний двадцатый вопрос об утверждении списков награжденных почетной грамотой Псковского областного Собрания не вызвал у депутатов ни малейших разногласий.

Александр Донецкий