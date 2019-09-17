Политика

Валентина Матвиенко вновь назначена сенатором от Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять Санкт-Петербург в верхней палате российского парламента. Новый губернатор города Александр Беглов подписал такое постановление прямо на церемонии инаугурации, прошедшей в Заксобрании 18 сентября, сообщает «Парламентская газета».

«Я уверен, что ваш опыт и любовь к городу будут способствовать защите интересов Петербурга и петербуржцев на самом высоком уровне», - обратился Беглов к Матвиенко.

«Я признательна, что мне вновь доверили представлять Петербург, - ответила спикер Совфеда. - Это возможность активно участвовать в жизни города и горожан. Я буду привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, привлекать инвесторов».

Валентина Матвиенко стала сенатором от Северной столицы в 2011 году, до этого она восемь лет занимала пост губернатора Петербурга.