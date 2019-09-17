Политика

После сентябрьских выборов необходимо проанализировать российское избирательное законодательство - Памфилова

После прошедшего в сентябре Единого дня голосования необходимо проанализировать избирательное законодательство, сформировавшееся в России за несколько десятилетий, заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова в интервью, опубликованном в четверг в «Российской газете».

«Самое главное сейчас - проанализировать то базовое, хорошее, фундаментальное законодательство, которое сформировалось за 20-25 лет. Основной вопрос - надо ли над фундаментом надстраивать какие-то новые стены или все-таки пришло время менять базовые вещи. Сейчас я не хочу свою позицию высказывать, я считаю, что очень важно инициировать широкую дискуссию», - сказала глава ЦИК РФ.

Она также отметила, что «параллельно надо заниматься срочными, "перезревшими" темами».

«Муниципальный фильтр, упрощение процедуры сбора и проверки подписей, расширение возможностей наблюдателей, осуществлять дальнейшие шаги по созданию прозрачных и надежных систем голосования. Это безусловные вещи, которые при любом раскладе надо делать, и мы такой пакет поправок готовим уже сейчас», - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что сейчас идет анализ прошедшей избирательной кампании по всем регионам.

«На ближайшем заседании ЦИК часть выводов будет сделана обязательно. А как иначе? Нам надо двигаться дальше. Чтобы следующую кампанию сделать более успешной, надо хорошенько посмотреть, где мы в этот раз недоработали. Прошлую кампанию мы очень хорошо проанализировали и видим, насколько лучше прошла нынешняя», - резюмировала Памфилова в беседе с изданием.

Единый день голосования прошел 8 сентября.